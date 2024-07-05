Сеченовский университет разработал Telegram-бот для хирургов

Программа позволяет врачам подобрать оптимальный препарат, учитывая ряд факторов: состояние пациента, его физические данные, характер операции, её продолжительность, а также индивидуальный риск развития инфекций и аллергических реакций. Кроме того, в боте предусмотрена функция автоматического обновления алгоритма в соответствии с последними клиническими рекомендациями.

Олег Бухтин, врач-терапевт и один из разработчиков программы, подчеркнул, что применение антибиотиков перед операцией направлено на снижение риска послеоперационных инфекций. Бот значительно упрощает процесс принятия решений, освобождая врачей от необходимости постоянно обращаться к сложным шкалам оценки.

В будущем специалисты планируют расширить функционал бота, включая его применение для подбора антибиотиков при различных заболеваниях и получить обратную связь от медицинского сообщества.