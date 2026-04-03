Сеченовский университет создаст 3D-модель рака печени с помощью ИИ

Опубликовано 03 апреля 2026, 21:431 мин.
Сеченовский университет создаст 3D-модель рака печени с помощью ИИИсследователи изучат стволоподобные клетки
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза совместно с иранскими коллегами из Института Роян разработают 3D-модель опухолевой микросреды печени. Проект посвящен гепатоцеллюлярной карциноме, одной из самых агрессивных форм рака печени с высоким риском рецидивов. Исследование поддержано грантом РНФ.
Причиной низкой эффективности лечения считают стволоподобные клетки. Они способны к самовоспроизведению и обладают повышенной устойчивостью к терапии. Для изучения ученые используют 3D-органоиды, воспроизводящие клеточную гетерогенность и пространственную организацию опухоли.
Специалисты планируют применять искусственный интеллект и компьютерное зрение для автоматического распознавания устойчивых клеток. Как отметила заведующая лабораторией омиксных и регенеративных технологий Дарья Кузнецова, результаты могут лечь в основу персонализированной терапии. Малые интерферирующие РНК помогут в разработке новых препаратов для уменьшения опухоли.