Сеченовский университет создаст 3D-модель рака печени с помощью ИИ

Причиной низкой эффективности лечения считают стволоподобные клетки. Они способны к самовоспроизведению и обладают повышенной устойчивостью к терапии. Для изучения ученые используют 3D-органоиды, воспроизводящие клеточную гетерогенность и пространственную организацию опухоли.

Специалисты планируют применять искусственный интеллект и компьютерное зрение для автоматического распознавания устойчивых клеток. Как отметила заведующая лабораторией омиксных и регенеративных технологий Дарья Кузнецова, результаты могут лечь в основу персонализированной терапии. Малые интерферирующие РНК помогут в разработке новых препаратов для уменьшения опухоли.