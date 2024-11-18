Сеченовский университет создаст центр для разработки имплантов

Проект реализуется совместно с высокотехнологичными российскими компаниями. Вклад внебюджетных средств составит еще 150 миллионов рублей, а завершение работ запланировано через два года.

В центре будут созданы медицинские изделия из полимеров с использованием цифровых технологий. Основные направления применения продукции включают малоинвазивную хирургию, урологию, гастроэнтерологию, акушерство, гинекологию, протезирование, ангиопластику и службу крови.

Особое внимание уделяется разработке персонализированных имплантов для челюстно-лицевой хирургии и детской нейрохирургии. По словам директора Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета профессора Магомеда-Салаха Газимиева, эти изделия крайне востребованы в здравоохранении.