Сеченовский университет внедрил новую технологию для операций на почках

Чрескожные операции выполняются через небольшое отверстие в теле пациента, что требует высокой точности от хирурга. Совмещение данных ультразвукового исследования и компьютерной томографии на одном экране позволяет врачу лучше увидеть анатомические особенности пациента и точнее провести операцию, будь то удаление камня или лечение раковой опухоли.

По словам врача-уролога, доцента Института урологии и репродуктивного здоровья человека клиники урологии Сеченовского университета Станислава Али, новая технология поможет не только опытному, но и начинающему врачу.