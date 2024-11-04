В России
Опубликовано 04 ноября 2024, 16:54
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Сеченовский университет внедрит ИИ для упрощения обучения медиков

Новая система DocAI автоматизирует доступ к медицинским данным
Выпускники Цифровой кафедры Сеченовского университета разработали цифровую систему DocAI, основанную на технологиях искусственного интеллекта (ИИ), которая призвана упростить обучение студентов-медиков. Эта система автоматизирует поиск и анализ актуальных медицинских данных и научных исследований, что значительно снизит нагрузку как на студентов, так и на преподавателей.
Сеченовский университет внедрит ИИ для упрощения обучения медиков

© Ferra.ru

Профессор Константин Кошечкин, ментор проекта, отметил, что интеграция ИИ в обучение будущих врачей позволит адаптировать информацию под индивидуальные запросы студентов, делая обучение более эффективным и персонализированным. В условиях постоянного роста научных публикаций задача поддержания актуальности знаний становится всё более сложной, и система DocAI стремится решить эту проблему.

DocAI не только упрощает поиск данных, но и обрабатывает большие объемы информации, предоставляя студентам сжатые и понятные материалы для изучения. Благодаря интерактивным функциям, студенты смогут вести диалог с виртуальным ассистентом и получать точные, контекстно-зависимые ответы.

Система уже включает основные компоненты графовой базы данных и планируется ее тестирование в реальной образовательной среде в 2025 году.