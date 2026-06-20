Сеченовский университет запатентовал «виртуальную гистероскопию»

Сейчас самым точным методом считается гистероскопия с оптическим прибором, но она требует анестезии и несет риски: повреждение тканей, инфекции и долгое восстановление. Новая методика основана на комплексной 3D-диагностике в режиме HDlive, исследование длится 15−30 минут.

Врач ультразвуковой диагностики отделения вспомогательных репродуктивных технологий Сеченовского центра материнства и детства Елена Минашкина в беседе с «Известиями» пояснила, что 3D значительно чаще выявляет полипы эндометрия, чем 2D, а вероятность ошибки в 4,4 раза ниже. Технология открывает новые перспективы в репродуктивной медицине, позволяя точнее определять показания к хирургии и снижать риски осложнений.