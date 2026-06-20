Опубликовано 20 июня 2026, 09:061 мин.
Сеченовский университет запатентовал «виртуальную гистероскопию»Новый метод диагностики матки
Ученые из Сеченовского университета получили патент на технологию «виртуальной гистероскопии» для диагностики заболеваний полости матки без хирургического вмешательства. Разработка поможет повысить шансы на беременность и сократить путь лечения бесплодия.
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Сейчас самым точным методом считается гистероскопия с оптическим прибором, но она требует анестезии и несет риски: повреждение тканей, инфекции и долгое восстановление. Новая методика основана на комплексной 3D-диагностике в режиме HDlive, исследование длится 15−30 минут.
Врач ультразвуковой диагностики отделения вспомогательных репродуктивных технологий Сеченовского центра материнства и детства Елена Минашкина в беседе с «Известиями» пояснила, что 3D значительно чаще выявляет полипы эндометрия, чем 2D, а вероятность ошибки в 4,4 раза ниже. Технология открывает новые перспективы в репродуктивной медицине, позволяя точнее определять показания к хирургии и снижать риски осложнений.