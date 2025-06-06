Семь российских вузов стали новыми центрами исследований ИИ

Каждый из семи центров получит по 676 миллионов рублей на два года. Общий объем финансирования составит 4,7 миллиарда рублей. Средства пойдут на фундаментальные исследования в области сильного, доверенного и мультиагентного ИИ.

В перечень вошли: Высшая школа экономики, Институт системного программирования РАН, Университет ИТМО, Иннополис, МГУ, МФТИ и Сколтех. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, эти организации продемонстрировали серьезные практические наработки и достаточный уровень компетенций.

Отбор проводился с учетом десяти приоритетных направлений, определенных российскими учеными в ходе специальной форсайт-сессии. Минэкономразвития и Минобрнауки представят Единую программу исследований в сфере ИИ, которая объединит все текущие инициативы.