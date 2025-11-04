Сенатор Шейкин назвал безопасный возраст для первого телефона

При этом Шейкин отметил, что при правильном подходе родителей телефон можно доверить ребёнку и раньше. Если взрослые с ранних лет формируют у детей цифровую культуру, объясняют правила безопасности и контролируют процесс, устройство может стать полезным инструментом обучения и общения.

Сенатор подчеркнул, что важно найти баланс между полным запретом и свободным доступом к смартфону. Полное ограничение может привести к социальной изоляции ребёнка, а отсутствие контроля — к киберугрозам и психологическим проблемам.