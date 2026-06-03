В России
Опубликовано 03 июня 2026, 17:47
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Сенатор Шейкин оценил возможности ИИ в работе журналистов

Нейросети не смогут заменить ответственность
Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин считает, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет полностью заменить журналистов и официальных представителей ведомств. По его мнению, в этих сферах важную роль играют личное общение и ответственность за публичные заявления, пишет ТАСС.
Сенатор Шейкин оценил возможности ИИ в работе журналистов

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Сенатор отметил, что официальные комментарии ведомств остаются зоной ответственности человека. Такие заявления отражают позицию министерств, государственных учреждений и корпораций, поэтому требуют персональной ответственности за содержание. По этой причине, по мнению Шейкина, нейросети не смогут стать авторами официальных комментариев.

При этом технологии ИИ уже применяются во время работы государственных структур. В частности, нейросети используются для перевода выступлений на разные языки и подготовки стенограмм.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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