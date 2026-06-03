Сенатор Шейкин оценил возможности ИИ в работе журналистов

Сенатор отметил, что официальные комментарии ведомств остаются зоной ответственности человека. Такие заявления отражают позицию министерств, государственных учреждений и корпораций, поэтому требуют персональной ответственности за содержание. По этой причине, по мнению Шейкина, нейросети не смогут стать авторами официальных комментариев.

При этом технологии ИИ уже применяются во время работы государственных структур. В частности, нейросети используются для перевода выступлений на разные языки и подготовки стенограмм.