Сенсор для обнаружения инертных газов разработали в Саратове

Опубликовано 25 октября 2024, 14:561 мин.
Сенсор для обнаружения инертных газов разработали в СаратовеНа основе нанопленок оксида олова
В Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Чернышевского (СГУ) создали сенсор на основе нанопленок оксида олова, который может обнаруживать атомы инертных газов. В ведомстве отметили, что устройство не имеет аналогов.
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Инертные газы, такие как гелий, неон и аргон, не имеют запаха и цвета, что делает их обнаружение сложной задачей. Однако исследования показали, что нанокристаллические плёнки диоксида олова могут эффективно детектировать низкоэнергетические ионы этих газов, рассказали в министерстве.
По словам инженера лаборатории электрорадиотехники СГУ Алексея Петрунина, обнаружение ионов инертных газов приводит к перераспределению поверхностного заряда, что позволяет различать разные газы по их воздействию на плёнку.
В Министерстве подчеркнули, что коллектив СГУ впервые исследовал детектирование молекул инертных газов при малых концентрациях и высоких температурах.