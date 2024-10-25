Сенсор для обнаружения инертных газов разработали в Саратове

Инертные газы, такие как гелий, неон и аргон, не имеют запаха и цвета, что делает их обнаружение сложной задачей. Однако исследования показали, что нанокристаллические плёнки диоксида олова могут эффективно детектировать низкоэнергетические ионы этих газов, рассказали в министерстве.

По словам инженера лаборатории электрорадиотехники СГУ Алексея Петрунина, обнаружение ионов инертных газов приводит к перераспределению поверхностного заряда, что позволяет различать разные газы по их воздействию на плёнку.

В Министерстве подчеркнули, что коллектив СГУ впервые исследовал детектирование молекул инертных газов при малых концентрациях и высоких температурах.