В России
Опубликовано 08 сентября 2025, 15:11
1 мин.

Сергей Безруков рассказал о замене хромакея цифровыми аватарами в кино

Новые технологии меняют процесс создания визуальных эффектов
Современные технологии 3D-сканирования и искусственный интеллект (ИИ) постепенно вытесняют традиционный хромакей из кинопроизводства. Об этом сообщил народный артист России Сергей Безруков, участвовавший в создании цифрового аватара Владимира Высоцкого.
Сергей Безруков рассказал о замене хромакея цифровыми аватарами в кино

© Ferra.ru

Новые методы позволяют создавать фотореалистичные цифровые копии актеров и воссоздавать любые пространства без использования зеленого фона. По словам Безрукова, эти технологии открывают возможности, которые раньше были недостижимы для кинематографистов.

Ярким примером стало шоу «Высоцкий. Высота», где будет представлен цифровой аватар поэта. Образ создан с помощью 3D-сканирования, без применения традиционного грима. Безруков отметил, что технология позволяет точно передать манеру исполнения, артикуляцию и даже взгляд Высоцкого.

Мероприятие запланировано на 24 октября в московской Live Арене. месте с цифровым двойником Высоцкого на сцене появятся аватары других известных артистов: Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Григория Лепса.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#3d