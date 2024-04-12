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В России
Опубликовано 12 апреля 2024, 20:24
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Серпуховский завод представил умный лифт

С интерактивным помощником
В Москве в «Кибердоме» состоялась презентация лифтовой кабины нового поколения, созданной Серпуховским лифтостроительным заводом при участии студии Артемия Лебедева. Новый лифт обещает быть не только средством перемещения, но и интерактивным помощником, предоставляя полезную информацию и даже делая комплименты.
Серпуховский завод представил умный лифт

© Ferra.ru

Интерактивный лифт предлагает ряд уникальных возможностей, таких как адаптивное освещение, способное подстраиваться под корпоративные цвета, и тонированное стекло «умного зеркала», которое не только создает эффектные лифтолуки, но и подсказывает, как выглядит на фоне источник света.

Управляющий Серпуховским заводом Леонид Черноног отметил, что спрос на инновационные лифты растет, особенно в связи с развитием высотных зданий и «умных городов». Новая кабина представляет собой первую отечественную разработку лифтов следующего поколения, управляемую искусственным интеллектом и технологиями интернета вещей (IoT), и уже в этом году будет установлена в нескольких жилых комплексах российских городов.

Серпуховский завод представил умный лифт
© Серпуховский лифтостроительный завод