Серпуховский завод представил умный лифт

Интерактивный лифт предлагает ряд уникальных возможностей, таких как адаптивное освещение, способное подстраиваться под корпоративные цвета, и тонированное стекло «умного зеркала», которое не только создает эффектные лифтолуки, но и подсказывает, как выглядит на фоне источник света.

Управляющий Серпуховским заводом Леонид Черноног отметил, что спрос на инновационные лифты растет, особенно в связи с развитием высотных зданий и «умных городов». Новая кабина представляет собой первую отечественную разработку лифтов следующего поколения, управляемую искусственным интеллектом и технологиями интернета вещей (IoT), и уже в этом году будет установлена в нескольких жилых комплексах российских городов.