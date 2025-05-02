Сертификационные полеты отечественного самолет МС-21 начнутся в мае

Опубликовано 02 мая 2025, 10:241 мин.
Сертификационные полеты отечественного самолет МС-21 начнутся в маеПервый тестовый полет успешно провели в конце апреля
Сертификационные испытания частично импортозамещенного самолета МС-21 начнутся в середине мая. Об этом сообщил управляющий директор компании «Яковлев» Василий Прутковский. По его словам, график подготовки соблюдается: после первого полета в конце апреля самолет перевезут на летную станцию в Жуковский для основных тестов.
30 апреля опытный образец МС-21 с российскими компонентами совершил пробный вылет с аэродрома Иркутского завода. Полет длился 1 час 15 минут — лайнер разогнался до 580 км/ч и поднялся на высоту 3 000 метров.
На борту установлены отечественные системы, включая бортовую электронику, вспомогательную силовую установку, светотехнику и элементы шасси. Российские аналоги также интегрированы в гидравлику, электроснабжение и пульты управления.
Сертификационные полеты подтвердят безопасность и соответствие самолета нормам. Их результаты станут основанием для допуска МС-21 к коммерческой эксплуатации. Прутковский подчеркнул, что сроки утвержденного плана соблюдаются.