Сертификационные полеты отечественного самолет МС-21 начнутся в мае

30 апреля опытный образец МС-21 с российскими компонентами совершил пробный вылет с аэродрома Иркутского завода. Полет длился 1 час 15 минут — лайнер разогнался до 580 км/ч и поднялся на высоту 3 000 метров.

На борту установлены отечественные системы, включая бортовую электронику, вспомогательную силовую установку, светотехнику и элементы шасси. Российские аналоги также интегрированы в гидравлику, электроснабжение и пульты управления.

Сертификационные полеты подтвердят безопасность и соответствие самолета нормам. Их результаты станут основанием для допуска МС-21 к коммерческой эксплуатации. Прутковский подчеркнул, что сроки утвержденного плана соблюдаются.