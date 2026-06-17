Серверы «Росэл» для ИИ включили в реестр российской электроники

Опубликовано 17 июня 2026, 19:221 мин.
Серверы «Росэл» для ИИ включили в реестр российской электроникиОборудование для нейросетей
Серверы для задач искусственного интеллекта (ИИ), разработанные холдингом «Росэл» Госкорпорации Ростех, внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Они предназначены для ИТ-инфраструктуры предприятий, государственных учреждений, дата-центров и высоконагруженных вычислительных систем, включая задачи компьютерного зрения.
© Ferra.ru
Разработчиком выступает «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», входящий в «Росэл». Оборудование рассчитано на круглосуточную работу в условиях высокой температуры и плотной компоновки, обеспечивает быстрый обмен данными и одновременное выполнение множества операций, что важно для обучения нейросетей и ИИ-задач.
Ключевыми характеристиками серверов названы полная локализация производства в России, совместимость с отечественным программным обеспечением и высокий уровень защищенности. Производитель отмечает, что решение может заменить зарубежные аналоги и применяться как в госсекторе, так и в коммерческих структурах.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги: