Сервис Биометрической системы России стал доступен для 50 миллионов человек

Опубликовано 22 октября 2025, 12:001 мин.
Сервис Биометрической системы России стал доступен для 50 миллионов человекТехнологию распознавания лица активно применяют в метро
Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова сообщила, что около 50 миллионов жителей России могут воспользоваться сервисами Единой биометрической системы (ЕБС).
По словам Скворцовой, за время реализации проекта ведомство накопило опыт в использовании биометрии в разных сферах, включая транспорт. Одним из примеров стала система оплаты «по лицу» в московском метро, которой уже пользуются около 600 тысяч человек.
В Санкт-Петербурге аналогичный проект пока находится на этапе проектирования и подготовки к запуску. Министерство планирует завершить внедрение биометрических технологий во всех метрополитенах страны к концу 2025 года.
Сейчас в московском метро ежедневно фиксируется примерно 170 тысяч транзакций с использованием распознавания лица. По прогнозам ведомства, в следующем году этот показатель может вырасти до полумиллиона операций в день.