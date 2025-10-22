Сервис Биометрической системы России стал доступен для 50 миллионов человек

По словам Скворцовой, за время реализации проекта ведомство накопило опыт в использовании биометрии в разных сферах, включая транспорт. Одним из примеров стала система оплаты «по лицу» в московском метро, которой уже пользуются около 600 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге аналогичный проект пока находится на этапе проектирования и подготовки к запуску. Министерство планирует завершить внедрение биометрических технологий во всех метрополитенах страны к концу 2025 года.

Сейчас в московском метро ежедневно фиксируется примерно 170 тысяч транзакций с использованием распознавания лица. По прогнозам ведомства, в следующем году этот показатель может вырасти до полумиллиона операций в день.