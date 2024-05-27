Сервис «МТС линк курсы» включили в реестр отечественного ПО

Опубликовано 27 мая 2024, 19:23
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Сервис «МТС линк курсы» включили в реестр отечественного ПОТеперь пользователи смогут экономить
В пресс-службе компании «Вебинар технологии» сообщили, что разработанный ею сервис «МТС линк курсы» теперь официально внесен в единый реестр отечественного программного обеспечения. Это решение, зарегистрированное как «Программное обеспечение для решения задач в образовании».
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Платформа «МТС линк курсы» предоставляет возможность создавать онлайн-курсы и организовывать обучение, автоматизируя процессы и ускоряя запуск новых образовательных продуктов.
Включение сервиса в реестр открывает пользователям возможность экономии до 20% от стоимости ПО, поскольку продукты из этого реестра освобождены от НДС. Кроме того, это обеспечивает дополнительные гарантии стабильности: приложения, внесенные в реестр, не будут внезапно сняты с рынка, что предотвратит неожиданные проблемы для пользователей, отметили в пресс-службе.