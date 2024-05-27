Сервис «МТС линк курсы» включили в реестр отечественного ПО

Платформа «МТС линк курсы» предоставляет возможность создавать онлайн-курсы и организовывать обучение, автоматизируя процессы и ускоряя запуск новых образовательных продуктов.

Включение сервиса в реестр открывает пользователям возможность экономии до 20% от стоимости ПО, поскольку продукты из этого реестра освобождены от НДС. Кроме того, это обеспечивает дополнительные гарантии стабильности: приложения, внесенные в реестр, не будут внезапно сняты с рынка, что предотвратит неожиданные проблемы для пользователей, отметили в пресс-службе.