Сервис подтверждения возраста без паспорта создадут в России

Опубликовано 19 августа 2025, 16:571 мин.
Сервис подтверждения возраста без паспорта создадут в РоссииПокупки с возрастными ограничениями станут проще
В пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) сообщили, что в России планируют внедрить цифровой сервис, который позволит подтверждать возраст при покупке товаров с ограничениями без предъявления паспорта.
Соответствующий проект постановления правительства уже опубликован для общественного обсуждения. Новый сервис станет альтернативой традиционному способу проверки документов. Для его работы будут использоваться данные из государственных систем, включая Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Также возможна интеграция с мессенджером Max.
В ЦБТ пояснили, что изменения в законодательстве необходимы для запуска сервиса. Сейчас разработчики дорабатывают пользовательский интерфейс и проводят интеграционные тестирования.
Если инициатива будет реализована, россияне смогут подтверждать свой возраст цифровым способом при покупке алкоголя, табака и других товаров с возрастными ограничениями.