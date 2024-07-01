Опубликовано 01 июля 2024, 09:03
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Сервис "СберМаркет" сменил название на "Купер"Ребрендинг займет около полугода
Сервис "СберМаркет" сообщил о ребрендинге и теперь называется "Купер". Изменения затронули позиционирование, айдентику и фирменный стиль. В пресс-службе сервиса отметили, что название "Купер" происходит от слова "купить", что делает сервис более человечным, а главный герой бренда – курьер-купер, который представляется как "свой парень", добрый сосед, знакомый всем.
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Новый логотип пишется строчными буквами, также в ребрендинге используются яркие цвета: неоновый зеленый, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный. Иконка выполнена в форме самого купера с буквой "К".
Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. Уже обновлены рекламные носители и материалы клиентских коммуникаций. В ближайшие месяцы обновится форма более 64 тысяч курьеров, брендирование более 1 тысячи автомобилей и 1,1 тысячи зон в гипермаркетах, добавили в пресс-службе.