Сервис "СберМаркет" сменил название на "Купер"

Новый логотип пишется строчными буквами, также в ребрендинге используются яркие цвета: неоновый зеленый, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный. Иконка выполнена в форме самого купера с буквой "К".

Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. Уже обновлены рекламные носители и материалы клиентских коммуникаций. В ближайшие месяцы обновится форма более 64 тысяч курьеров, брендирование более 1 тысячи автомобилей и 1,1 тысячи зон в гипермаркетах, добавили в пресс-службе.