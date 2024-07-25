Сервис Яндекс Еда упростил выбор блюд для здорового питания

Нововведение позволит людям, придерживающимся диет с низким содержанием углеводов, высоким содержанием белка или другим специальным режимам питания, быстрее находить подходящие блюда. Для того чтобы блюда попадали в новые фильтры, рестораны должны предоставить информацию о их пищевой ценности. Если такой информации нет, сервис использует данные из открытых источников или алгоритмы машинного обучения для ее получения.

Решение о добавлении новых фильтров было принято после опроса пользователей, которые выразили желание видеть такую функцию в сервисе. Разработка фильтров велась совместно с экспертами школы онлайн-фитнеса #Sekta, которые помогли определить наиболее востребованные диетические предпочтения и разработать соответствующие алгоритмы.