Сеть магазинов «Магнит» начала проверять возраст покупателей по биометрии

Для реализации проекта кассы были оснащены специальными камерами, а программное обеспечение интегрировано с Единой биометрической системой (ЕБС). При покупке товара с ограничением система направляет запрос в ЕБС для проверки совершеннолетия клиента. Если покупатель младше 18 лет, товары автоматически удаляются из корзины.

Пилотный проект запущен совместно с Центром биометрических технологий. Тестирование проходит в нескольких магазинах формата «у дома» в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем планируется расширить географию и масштабировать сервис на другие торговые точки.