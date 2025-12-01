Сеть магазинов «Магнит» начала проверять возраст покупателей по биометрии

Опубликовано 01 декабря 2025, 23:281 мин.
Сеть магазинов «Магнит» начала проверять возраст покупателей по биометрииНа кассах самообслуживания
Сеть магазинов «Магнит» первой в России начала тестирование системы подтверждения возраста покупателей с помощью биометрии. Сервис работает на кассах самообслуживания при продаже товаров с возрастными ограничениями.
Для реализации проекта кассы были оснащены специальными камерами, а программное обеспечение интегрировано с Единой биометрической системой (ЕБС). При покупке товара с ограничением система направляет запрос в ЕБС для проверки совершеннолетия клиента. Если покупатель младше 18 лет, товары автоматически удаляются из корзины.
Пилотный проект запущен совместно с Центром биометрических технологий. Тестирование проходит в нескольких магазинах формата «у дома» в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем планируется расширить географию и масштабировать сервис на другие торговые точки.