Сети 2G в России сохранят минимум на 10 лет

Опубликовано 10 июня 2026, 12:331 мин.
Сети 2G в России сохранят минимум на 10 летGSM останется резервной связью
В России планируют сохранить работу сетей 2G как минимум на ближайшие 10 лет. По данным «Известий», Госкомиссия по радиочастотам в июне продлит разрешения на использование стандарта GSM. При этом операторы продолжают постепенно отключать сети 3G, как это уже сделала МТС в десятках городов.
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Несмотря на развитие LTE и 5G, покрытие GSM остается более широким. По оценкам телеком-компании Т2, отключение 2G может привести к проблемам со связью у миллионов пользователей в регионах. Также от этого стандарта зависят банкоматы, платежные терминалы и охранные системы, а переход потребует значительных затрат.
В «Мегафоне» отметили, что 2G используется как резервный канал при сбоях и авариях. Полный отказ от 3G ожидается к 2027−2030 годам, а основным стандартом станет LTE. Голосовая связь будет переходить на VoLTE, а 5G будет развиваться в крупных городах.