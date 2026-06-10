Сети 2G в России сохранят минимум на 10 лет

Несмотря на развитие LTE и 5G, покрытие GSM остается более широким. По оценкам телеком-компании Т2, отключение 2G может привести к проблемам со связью у миллионов пользователей в регионах. Также от этого стандарта зависят банкоматы, платежные терминалы и охранные системы, а переход потребует значительных затрат.

В «Мегафоне» отметили, что 2G используется как резервный канал при сбоях и авариях. Полный отказ от 3G ожидается к 2027−2030 годам, а основным стандартом станет LTE. Голосовая связь будет переходить на VoLTE, а 5G будет развиваться в крупных городах.