Севастополь разработает платформу для автономного управления беспилотниками

Опубликовано 20 августа 2024, 22:37
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Севастополь разработает платформу для автономного управления беспилотникамиНовая система позволит дронам работать без участия оператора
Компания-резидент технопарка «ИТ-Крым» в Севастополе приступает к разработке платформы управления беспилотниками под названием Wheelies. Как сообщил основатель «ИТ Парк РУС» Дмитрий Гачко, цель проекта — создать программное обеспечение (ПО), которое позволит беспилотникам работать в полностью автономном режиме без участия оператора.
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Разрабатываемое ПО обеспечит беспилотникам способность автоматически облетать препятствия и ориентироваться по видеопотоку даже в условиях отсутствия GPS-сигнала. Платформа также поддержит работу нескольких дронов одновременно, что расширит возможности использования технологии в условиях полного отсутствия связи.
В рамках проекта будут разработаны не только функции управления беспилотниками, но и интерфейсы для их взаимодействия, что позволит производителям и эксплуатантам дронов максимально эффективно использовать все возможности нового ПО, отметил Гачко.