Севастополь разработает платформу для автономного управления беспилотниками

Разрабатываемое ПО обеспечит беспилотникам способность автоматически облетать препятствия и ориентироваться по видеопотоку даже в условиях отсутствия GPS-сигнала. Платформа также поддержит работу нескольких дронов одновременно, что расширит возможности использования технологии в условиях полного отсутствия связи.

В рамках проекта будут разработаны не только функции управления беспилотниками, но и интерфейсы для их взаимодействия, что позволит производителям и эксплуатантам дронов максимально эффективно использовать все возможности нового ПО, отметил Гачко.