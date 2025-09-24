Севастопольский институт возродит производство океанологических приборов

Программа подготовлена по запросу Министерства науки и высшего образования России и направлена на обновление научно-технической инфраструктуры. Одним из ключевых блоков является приборостроение, которое институт намерен восстановить после расформирования соответствующего бюро в постсоветский период.

Директор МГИ РАН Сергей Коновалов пояснил, что новые приборы позволят удовлетворить потребности научных организаций и промышленных компаний, работающих на морском шельфе. В стране сейчас ощущается дефицит оборудования для наблюдений за морской акваторией и проведения океанологических исследований.

На данный момент институт создает лабораторные образцы приборов под конкретные задачи, однако они не проходят сертификацию и государственные испытания, поэтому не могут использоваться в серийном производстве. В планах — включение разработки приборов в госзадание и доведение проектов до уровня сертифицированной продукции, готовой для внедрения и производства.