Севастопольский софт станет основой для приборостроения в России

Разработка «Гамма» стартовала как учебный проект для студентов в условиях санкционного давления, что ограничивало доступ к зарубежному софту. После успешных тестов на предприятиях, система показала эффективность расчетов на уровне импортных аналогов. Коммерциализация «Гаммы» достигла рекордных показателей: права на софт были проданы инвестору за 45 миллионов рублей, а ранее были реализованы лицензии на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Для дальнейшего развития технологии было создано предприятие «Гамма тех». В модернизации системы будут участвовать специалисты СевГУ, что обеспечит качественный и конкурентоспособный продукт на российском рынке приборостроения.