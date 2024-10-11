Севастопольский софт станет основой для приборостроения в России

Опубликовано 11 октября 2024, 21:061 мин.
Севастопольский софт станет основой для приборостроения в РоссииСистема "Гамма" обеспечит импортозамещение в разработке приборов
В Севастопольском государственном университете сообщили, что ученые вуза продолжают работу над системой автоматизированного проектирования (САПР) под названием «Гамма», которая может стать общероссийской платформой для приборостроения. Целью доработки является объединение отечественного программного обеспечения, что позволит избежать зависимости от иностранных решений.
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Разработка «Гамма» стартовала как учебный проект для студентов в условиях санкционного давления, что ограничивало доступ к зарубежному софту. После успешных тестов на предприятиях, система показала эффективность расчетов на уровне импортных аналогов. Коммерциализация «Гаммы» достигла рекордных показателей: права на софт были проданы инвестору за 45 миллионов рублей, а ранее были реализованы лицензии на сумму свыше 10 миллионов рублей.
Для дальнейшего развития технологии было создано предприятие «Гамма тех». В модернизации системы будут участвовать специалисты СевГУ, что обеспечит качественный и конкурентоспособный продукт на российском рынке приборостроения.