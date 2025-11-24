Севастопольский вуз реализует три проекта по робототехнике

Вуз получит 100 млн рублей в рамках государственной программы поддержки университетов. Основной проект посвящен разработке разносредных морских робототехнических комплексов группового применения. Два других направлены на развитие системы автоматизированного проектирования микроэлектроники «Гамма» и создание интеллектуальных систем управления экологическими рисками.

В 2026 году планируется интеграция системы «Гамма» с другими российскими платформами, расширение программного обеспечения для мониторинга окружающей среды и создание лаборатории искусственного интеллекта. В дальнейшем планируется формирование технологий для координации групп беспилотных аппаратов в воздушной и водной средах.