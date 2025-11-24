Севастопольский вуз реализует три проекта по робототехнике

Опубликовано 24 ноября 2025, 22:201 мин.
Севастопольский вуз реализует три проекта по робототехникеРаботы ведутся в рамках программы «Приоритет-2030»
Севастопольский государственный университет в 2026 году приступит к реализации трех стратегических проектов в области робототехники и приборостроения. Исследования будут проводиться в новом НИИ «Интеллектуальное приборостроение и робототехника», созданном в 2025 году.
© Ferra.ru
Вуз получит 100 млн рублей в рамках государственной программы поддержки университетов. Основной проект посвящен разработке разносредных морских робототехнических комплексов группового применения. Два других направлены на развитие системы автоматизированного проектирования микроэлектроники «Гамма» и создание интеллектуальных систем управления экологическими рисками.
В 2026 году планируется интеграция системы «Гамма» с другими российскими платформами, расширение программного обеспечения для мониторинга окружающей среды и создание лаборатории искусственного интеллекта. В дальнейшем планируется формирование технологий для координации групп беспилотных аппаратов в воздушной и водной средах.