"Северсталь" инвестировала более 13 млрд рублей в снижение выбросов

По словам Шевелева, из этой суммы 11,5 млрд рублей были направлены на проекты, связанные с декарбонизацией и климатом. Оставшиеся 2,2 млрд рублей были выделены на поддержку природоохранных мероприятий.

Генеральный директор также подчеркнул решение компании удвоить социальные программы, включая обязательства по коллективному договору. Они планируют увеличить количество социальных льгот для сотрудников и активно расширять финансирование данных программ.