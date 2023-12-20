"Северсталь" инвестировала более 13 млрд рублей в снижение выбросов

"Северсталь" инвестировала более 13 млрд рублей в снижение выбросовПланируется увеличить количество социальных льгот для сотрудников
Генеральный директор компании «Северсталь», Александр Шевелев, объявил о значительных инвестициях в проекты, направленные на снижение выбросов парниковых газов и природоохранную деятельность. В рамках первой стратегии по декарбонизации, инвестиции компании в эти направления в 2023 году составили более 13 млрд рублей, пишет ТАСС.
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По словам Шевелева, из этой суммы 11,5 млрд рублей были направлены на проекты, связанные с декарбонизацией и климатом. Оставшиеся 2,2 млрд рублей были выделены на поддержку природоохранных мероприятий.
Генеральный директор также подчеркнул решение компании удвоить социальные программы, включая обязательства по коллективному договору. Они планируют увеличить количество социальных льгот для сотрудников и активно расширять финансирование данных программ.