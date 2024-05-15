«Северсталь» начала производство нержавеющих порошков для промышленности

Опубликовано 15 мая 2024, 22:48
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«Северсталь» начала производство нержавеющих порошков для промышленностиДля создания коррозионностойких деталей
На Череповецком металлургическом комбинате «Северсталь» запустила первую в России установку по производству водораспыленных нержавеющих и низколегированных порошков для изготовления деталей для промышленности методом прессования.
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Эти материалы востребованы для создания коррозионностойких элементов, таких как части нефтяных насосов и фильтры, а также деталей, выдерживающих высокие механические и термические нагрузки. Первые партии порошков уже успешно отправлены клиентам.
По словам представителей компании, это событие открывает новые перспективы для российской промышленности, позволяя уйти от зависимости от импорта и создавая возможности для использования порошков в различных отраслях, включая сферу машиностроения и автомобильную промышленность.
Генеральный директор дивизиона «Северсталь российская сталь» и ресурсных активов подчеркнул, что «Северсталь» становится единственной компанией в России, способной производить порошки на основе железа.