«Северсталь» начала производство нержавеющих порошков для промышленности

Эти материалы востребованы для создания коррозионностойких элементов, таких как части нефтяных насосов и фильтры, а также деталей, выдерживающих высокие механические и термические нагрузки. Первые партии порошков уже успешно отправлены клиентам.

По словам представителей компании, это событие открывает новые перспективы для российской промышленности, позволяя уйти от зависимости от импорта и создавая возможности для использования порошков в различных отраслях, включая сферу машиностроения и автомобильную промышленность.

Генеральный директор дивизиона «Северсталь российская сталь» и ресурсных активов подчеркнул, что «Северсталь» становится единственной компанией в России, способной производить порошки на основе железа.