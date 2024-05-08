«Северсталь» остановила часть машин для снижения выбросов

Гендиректор «Северсталь Российская сталь» Евгения Виноградова подчеркнула, что компания переходит на использование более современных экологических технологий, отказываясь от полноценного агломерационного процесса. Вместо этого будет использоваться высококачественный железорудный окатыш, что позволит значительно сократить выбросы загрязняющих веществ и углекислого газа.

После остановки трех агрегатов производство агломерата в цехе уменьшится в два раза, но это будет компенсировано за счет использования окатышей от компании «Карельский окатыш». Эти изменения способствуют реализации целей по снижению выбросов и делают производство более экологически устойчивым.