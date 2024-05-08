«Северсталь» остановила часть машин для снижения выбросов

Опубликовано 08 мая 2024, 15:35
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«Северсталь» остановила часть машин для снижения выбросовВ рамках федерального проекта
«Северсталь» приняла решение остановить три агломерационные машины на Череповецком металлургическом комбинате. Этот шаг позволит компании приблизиться к целям федерального проекта «Чистый воздух» и снизить выбросы углекислого газа на 10% от уровня 2020 года. Планируется, что к 2026 году будет остановлено семь из восьми агломашин на площадке.
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Гендиректор «Северсталь Российская сталь» Евгения Виноградова подчеркнула, что компания переходит на использование более современных экологических технологий, отказываясь от полноценного агломерационного процесса. Вместо этого будет использоваться высококачественный железорудный окатыш, что позволит значительно сократить выбросы загрязняющих веществ и углекислого газа.
После остановки трех агрегатов производство агломерата в цехе уменьшится в два раза, но это будет компенсировано за счет использования окатышей от компании «Карельский окатыш». Эти изменения способствуют реализации целей по снижению выбросов и делают производство более экологически устойчивым.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева