«Северсталь» установит крупнейшие шаровые мельницы в мире

Новое оборудование предназначено для сушки и измельчения железорудного сырья с помощью мелющих шаров. Оно необходимо для достижения запланированной мощности комплекса — 10 миллионов тонн окатышей в год. По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелёва, монтаж мельниц является наиболее сложным этапом строительства.

Параллельно на площадке ведётся установка другого технологического оборудования, модернизация конвейеров и создание вспомогательной инфраструктуры. На данный момент завершено более 30% металлоконструкций комплекса.

Запуск производства запланирован на вторую половину 2027 года. Он позволит компании перейти на более современные и экологичные технологии.