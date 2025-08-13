«Северсталь» установит крупнейшие шаровые мельницы в мире

Опубликовано 13 августа 2025, 19:361 мин.
«Северсталь» установит крупнейшие шаровые мельницы в миреОборудование для нового производства окатышей в Череповце
Компания «Северсталь» начала монтаж трёх шаровых мельниц сухого измельчения на своём производстве железорудных окатышей в Череповце. Эти мельницы станут самыми большими в мире — их диаметр составляет 6,7 метра, а длина превышает 13 метров.
Новое оборудование предназначено для сушки и измельчения железорудного сырья с помощью мелющих шаров. Оно необходимо для достижения запланированной мощности комплекса — 10 миллионов тонн окатышей в год. По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелёва, монтаж мельниц является наиболее сложным этапом строительства.
Параллельно на площадке ведётся установка другого технологического оборудования, модернизация конвейеров и создание вспомогательной инфраструктуры. На данный момент завершено более 30% металлоконструкций комплекса.
Запуск производства запланирован на вторую половину 2027 года. Он позволит компании перейти на более современные и экологичные технологии.