Щенок из мультфильма «Котенок по имени Гав» полетит на МКС

Опубликовано 16 марта 2024, 03:08
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Щенок из мультфильма «Котенок по имени Гав» полетит на МКСПолет запланирован на 21 марта
Культурный символ детства станет частью миссии на Международной космической станции. Щенок из советского мультфильма будет использоваться в качестве индикатора невесомости на пилотируемом корабле «Союз МС-25», который планируется отправить на орбиту через неделю.
Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина сообщил о том, что герой детского анимационного фильма будет сопровождать международный экипаж на пути к МКС. Фотографии мультяшного персонажа были опубликованы в социальных сетях.
Полет на космическую станцию запланирован на 21 марта. Экипаж, включающий космонавтов из России, Беларуси и США, будет доставлен на МКС на борту «Союза МС-25».
В состав входят космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская из Беларуси. Дублером Новицкого выступает Иван Вагнер, а Василевской — ее соотечественница Анастасия Ленкова. Также, на «Союзе» на МКС отправится астронавт NASA Трейси Дайсон, а дублером выступит американский астронавт Дональд Петтит