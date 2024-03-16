Щенок из мультфильма «Котенок по имени Гав» полетит на МКС

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина сообщил о том, что герой детского анимационного фильма будет сопровождать международный экипаж на пути к МКС. Фотографии мультяшного персонажа были опубликованы в социальных сетях.

Полет на космическую станцию запланирован на 21 марта. Экипаж, включающий космонавтов из России, Беларуси и США, будет доставлен на МКС на борту «Союза МС-25».

В состав входят космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская из Беларуси. Дублером Новицкого выступает Иван Вагнер, а Василевской — ее соотечественница Анастасия Ленкова. Также, на «Союзе» на МКС отправится астронавт NASA Трейси Дайсон, а дублером выступит американский астронавт Дональд Петтит