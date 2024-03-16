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В России
Опубликовано 16 марта 2024, 03:08
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Щенок из мультфильма «Котенок по имени Гав» полетит на МКС

Полет запланирован на 21 марта
Культурный символ детства станет частью миссии на Международной космической станции. Щенок из советского мультфильма будет использоваться в качестве индикатора невесомости на пилотируемом корабле «Союз МС-25», который планируется отправить на орбиту через неделю.

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина сообщил о том, что герой детского анимационного фильма будет сопровождать международный экипаж на пути к МКС. Фотографии мультяшного персонажа были опубликованы в социальных сетях.

Полет на космическую станцию запланирован на 21 марта. Экипаж, включающий космонавтов из России, Беларуси и США, будет доставлен на МКС на борту «Союза МС-25».

В состав входят космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская из Беларуси. Дублером Новицкого выступает Иван Вагнер, а Василевской — ее соотечественница Анастасия Ленкова. Также, на «Союзе» на МКС отправится астронавт NASA Трейси Дайсон, а дублером выступит американский астронавт Дональд Петтит

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#МКС
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#мультфильм