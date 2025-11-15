Шесть новых образовательных кластеров появится в Ульяновской области

Опубликовано 15 ноября 2025, 20:341 мин.
Шесть новых образовательных кластеров появится в Ульяновской областиРеализация проекта запланирована до 2030 года
В Ульяновской области до 2030 года планируется создать шесть новых образовательно-производственных кластеров. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, они будут охватывать такие направления, как строительство, переработка пищевой продукции, педагогика, медицина, фармацевтика, а также туризм и сфера услуг.
Работа над строительным кластером уже ведется. Ульяновский цементный завод сотрудничает с местным колледжем градостроительства и права в разработке образовательных программ и оснащении материально-технической базы. В сельском хозяйстве уже функционирует кластер по агрономии, а в ближайшее время добавится направление переработки пищевой продукции.
К 2030 году все колледжи и техникумы региона должны быть включены в программы образовательного проекта «Профессионалитет». Эта инициатива направлена на привлечение талантливых студентов из других регионов и развитие практико-ориентированного образования.