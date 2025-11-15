Шесть новых образовательных кластеров появится в Ульяновской области

Работа над строительным кластером уже ведется. Ульяновский цементный завод сотрудничает с местным колледжем градостроительства и права в разработке образовательных программ и оснащении материально-технической базы. В сельском хозяйстве уже функционирует кластер по агрономии, а в ближайшее время добавится направление переработки пищевой продукции.

К 2030 году все колледжи и техникумы региона должны быть включены в программы образовательного проекта «Профессионалитет». Эта инициатива направлена на привлечение талантливых студентов из других регионов и развитие практико-ориентированного образования.