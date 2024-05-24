«Школа 21» от Сбера откроется ещё в одном городе России

«Школа 21» предоставит возможность изучения различных языков программирования, работу над проектами и освоение необходимых навыков для успешной карьеры в IT-сфере. Она будет играть важную роль в развитии цифровой индустрии Приамурья, обучая более 5,6 тысяч студентов из разных регионов России.

Кроме того, в рамках подписанного соглашения планируется реализация проектов по улучшению экологической ситуации в регионе, а также организация спортивных и образовательных мероприятий.