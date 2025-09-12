В России
Опубликовано 12 сентября 2025, 17:27
1 мин.

Школа креативных индустрий с VR и AR технологиями появилась в Костроме

Дети смогут изучать 3D-графику, анимацию и интерактивные технологии
В Костроме начала работу первая в регионе школа креативных индустрий. Учреждение открылось на базе детской художественной школы № 2 в Заволжском районе города.
Школа креативных индустрий с VR и AR технологиями появилась в Костроме

© Ferra.ru

Как отметил губернатор области Сергей Ситников, обучение организовано по четырем направлениям: фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, а также интерактивные цифровые технологии VR/AR. В первый год ученики будут посещать все студии, а на второй — выберут одно специализированное направление.

Программа школы ориентирована на практическое применение знаний. Работы учащихся будут иметь реальное воплощение в современных цифровых форматах. Как отметили в администрации региона, школа поможет детям освоить профессии XXI века.

Школа креативных индустрий стала первым подобным учреждением в Костромской области.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#VR
,
#AR
,
#3d