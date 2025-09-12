Школа креативных индустрий с VR и AR технологиями появилась в Костроме

Как отметил губернатор области Сергей Ситников, обучение организовано по четырем направлениям: фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, а также интерактивные цифровые технологии VR/AR. В первый год ученики будут посещать все студии, а на второй — выберут одно специализированное направление.

Программа школы ориентирована на практическое применение знаний. Работы учащихся будут иметь реальное воплощение в современных цифровых форматах. Как отметили в администрации региона, школа поможет детям освоить профессии XXI века.

Школа креативных индустрий стала первым подобным учреждением в Костромской области.