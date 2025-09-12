Школа креативных индустрий с VR и AR технологиями появилась в Костроме

Опубликовано 12 сентября 2025, 17:271 мин.
Школа креативных индустрий с VR и AR технологиями появилась в КостромеДети смогут изучать 3D-графику, анимацию и интерактивные технологии
В Костроме начала работу первая в регионе школа креативных индустрий. Учреждение открылось на базе детской художественной школы № 2 в Заволжском районе города.
Как отметил губернатор области Сергей Ситников, обучение организовано по четырем направлениям: фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, а также интерактивные цифровые технологии VR/AR. В первый год ученики будут посещать все студии, а на второй — выберут одно специализированное направление.
Программа школы ориентирована на практическое применение знаний. Работы учащихся будут иметь реальное воплощение в современных цифровых форматах. Как отметили в администрации региона, школа поможет детям освоить профессии XXI века.
Школа креативных индустрий стала первым подобным учреждением в Костромской области.