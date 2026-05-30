Школа России и МАГАТЭ по реакторам собрала участников из 12 стран

Опубликовано 30 мая 2026, 12:551 мин.
Школа России и МАГАТЭ по реакторам собрала участников из 12 странОбучение прошло в Дубне, Обнинске и Москве
Третья школа России и МАГАТЭ по исследовательским реакторам установила рекорд по числу участников и стран, направивших своих специалистов на обучение. В программе приняли участие молодые ученые и эксперты из 12 государств, включая Россию, Казахстан, Белоруссию, Турцию, Саудовскую Аравию, Таиланд и Кению, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Образовательная программа проходила с 18 по 29 мая в Дубне, Обнинске и Москве. Участники изучали нейтронную физику, работу исследовательских реакторов, производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов.
Слушатели посетили реактор ИБР-2, ускоритель LINAC-200 и комплекс NICA в Дубне. В Обнинске прошел практикум по физпуску реактора БН-350, а в Москве состоялись занятия на реакторе ИРТ МИФИ и в лаборатории виртуальной реальности с моделями подкритических сборок.
Организаторами выступили Техническая академия Росатома и МАГАТЭ.