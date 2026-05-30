В России
Опубликовано 30 мая 2026, 12:55
1 мин.

Школа России и МАГАТЭ по реакторам собрала участников из 12 стран

Обучение прошло в Дубне, Обнинске и Москве
Третья школа России и МАГАТЭ по исследовательским реакторам установила рекорд по числу участников и стран, направивших своих специалистов на обучение. В программе приняли участие молодые ученые и эксперты из 12 государств, включая Россию, Казахстан, Белоруссию, Турцию, Саудовскую Аравию, Таиланд и Кению, пишет ТАСС.
Школа России и МАГАТЭ по реакторам собрала участников из 12 стран

© Ferra.ru

Образовательная программа проходила с 18 по 29 мая в Дубне, Обнинске и Москве. Участники изучали нейтронную физику, работу исследовательских реакторов, производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов.

Слушатели посетили реактор ИБР-2, ускоритель LINAC-200 и комплекс NICA в Дубне. В Обнинске прошел практикум по физпуску реактора БН-350, а в Москве состоялись занятия на реакторе ИРТ МИФИ и в лаборатории виртуальной реальности с моделями подкритических сборок.

Организаторами выступили Техническая академия Росатома и МАГАТЭ.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#Росатом
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Школа России и МАГАТЭ по реакторам собрала участников из 12 стран