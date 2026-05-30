Школа России и МАГАТЭ по реакторам собрала участников из 12 стран

Образовательная программа проходила с 18 по 29 мая в Дубне, Обнинске и Москве. Участники изучали нейтронную физику, работу исследовательских реакторов, производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов.

Слушатели посетили реактор ИБР-2, ускоритель LINAC-200 и комплекс NICA в Дубне. В Обнинске прошел практикум по физпуску реактора БН-350, а в Москве состоялись занятия на реакторе ИРТ МИФИ и в лаборатории виртуальной реальности с моделями подкритических сборок.

Организаторами выступили Техническая академия Росатома и МАГАТЭ.