Школьница из Москвы создала ИИ для управления ПК с помощью жестов

В основе программы лежат библиотеки компьютерного зрения. MediaPipe отслеживает 21 точку на кисти руки, OpenCV обрабатывает видеопоток, а PyAutoGUI управляет курсором и кликами. Все написано на языке Python в среде PyCharm. Сейчас программа умеет перемещать указатель, делать обычный и двойной клик, прокручивать страницы вверх и вниз. Для выхода используется специальный жест или клавиша «q», отметили в ведомстве.

Разработку уже протестировали при разном освещении и угле обзора, ошибки исправили. В будущем проект можно дополнить новыми жестами и настройками под конкретного пользователя.