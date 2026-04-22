Школьница из Москвы создала ИИ для управления ПК с помощью жестов

Опубликовано 22 апреля 2026, 20:591 мин.
Школьница из Москвы создала ИИ для управления ПК с помощью жестовСистема распознает 21 точку руки
Московская школьница Алевтина Иванова из школы № 2083 создала программу на базе искусственного интеллекта (ИИ) для управления компьютером с помощью жестов. Об этом рассказали в столичном департаменте образования и науки. Технология позволяет отказаться от мыши и клавиатуры: достаточно показывать руку перед камерой.
В основе программы лежат библиотеки компьютерного зрения. MediaPipe отслеживает 21 точку на кисти руки, OpenCV обрабатывает видеопоток, а PyAutoGUI управляет курсором и кликами. Все написано на языке Python в среде PyCharm. Сейчас программа умеет перемещать указатель, делать обычный и двойной клик, прокручивать страницы вверх и вниз. Для выхода используется специальный жест или клавиша «q», отметили в ведомстве.
Разработку уже протестировали при разном освещении и угле обзора, ошибки исправили. В будущем проект можно дополнить новыми жестами и настройками под конкретного пользователя.