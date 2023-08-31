Школьники Москвы помогут изучить уникальные документы Главархива

Уже в сентябре ребята начнут исследовать архивные документы об известных студентах и преподавателей Московского Императорского университета с 1782 по 1917 год, в число студентов, например, входят поэт и дипломат Федор Тютчев, режиссер Евгений Вахтангов, историк Василий Ключевский и многие другие выдающиеся личности.

В конечном итоге о студентах императорского университета сделают видеоролики, также экспертная комиссия Главархива рассмотрит материалы, отобранные учащимися, и часть из них войдет в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.