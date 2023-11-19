Школьники подготовятся к ЕГЭ с помощью ИИ

Предоставленный Яндекс Учебник содержит методические материалы, пробные варианты экзамена и интеллектуального помощника на базе нейросетей.

На платформе "ЕГЭ по информатике" ИИ-помощник сможет объяснить школьникам значения терминов, предоставить методические подсказки и разъяснить способы решения задач. Новая функция нейросети позволяет проходить разбор типовых задач и обучаться в интерактивном формате. Доступ к этим ресурсам предоставляется бесплатно.

Представленная платформа направлена на помощь школьникам в подготовке к экзамену по информатике, предлагая передовые технологии и удобный доступ к материалам для успешной сдачи экзамена.