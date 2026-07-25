Школьники в «Сириусе» разработали метод защиты рапса от грибкового заболевания

Разработка основана на технологии ускоренной селекции. Школьники получили удвоенные гаплоиды рапса и провели молекулярно-генетический анализ полученных линий. Эти данные помогут оценивать перспективность растений для дальнейшего маркер-опосредованного отбора и создания новых сортов.

По словам генерального директора Центра развития образования «Интеграция» Владимира Авдеенко, рапс является одной из значимых масличных культур в России. В 2026 году площади его посевов достигли 3,8 млн гектаров. Разработка направлена на ускорение и снижение стоимости выведения сортов, устойчивых к заболеваниям и химической нагрузке.

Проект реализовали в рамках направления «Агропромышленные и биотехнологии» программы «Большие вызовы», где школьники работают над научными и отраслевыми задачами совместно с организациями и компаниями.