В России
Опубликовано 25 июля 2026, 14:41
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Школьники в «Сириусе» разработали метод защиты рапса от грибкового заболевания

Технология ускоряет создание устойчивых сортов
В пресс-службе компании «Иннопрактика» сообщили, что участники проектной смены «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» представили способ защиты рапса от килы, грибкового заболевания, поражающего корневую систему растений, пишет РИА Новости.
Школьники в «Сириусе» разработали метод защиты рапса от грибкового заболевания

© Ferra.ru

Разработка основана на технологии ускоренной селекции. Школьники получили удвоенные гаплоиды рапса и провели молекулярно-генетический анализ полученных линий. Эти данные помогут оценивать перспективность растений для дальнейшего маркер-опосредованного отбора и создания новых сортов.

По словам генерального директора Центра развития образования «Интеграция» Владимира Авдеенко, рапс является одной из значимых масличных культур в России. В 2026 году площади его посевов достигли 3,8 млн гектаров. Разработка направлена на ускорение и снижение стоимости выведения сортов, устойчивых к заболеваниям и химической нагрузке.

Проект реализовали в рамках направления «Агропромышленные и биотехнологии» программы «Большие вызовы», где школьники работают над научными и отраслевыми задачами совместно с организациями и компаниями.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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