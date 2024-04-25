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В России
Опубликовано 25 апреля 2024, 13:37
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Школы в России получат ноутбуки ICL Techno со специальным ПО VK

Для онлайн-обучения
В пресс-службе VK сообщили, что учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере» будет предустановлен на ноутбуки ICL Techno, которые поставляются в школы в рамках нацпроекта «Образование». Соответствующий меморандум о сотрудничестве заключили ICL Techno и VK.
Школы в России получат ноутбуки ICL Techno со специальным ПО VK

© Ferra.ru

Цель меморандума — совместное развитие в сфере образовательных проектов и цифровых технологий. В 2024 году в школы более 40 регионов РФ будет поставлено свыше 50 тыс. ноутбуков ICL Techno с предустановленным учебным профилем.

«Сферум» — это платформа для онлайн-обучения, которая позволяет учителям проводить уроки, общаться с учениками и родителями, а также выставлять оценки и домашние задания, отметили в пресс-службе.

Предустановка «Сферума» на ноутбуки должна упростить доступ к образовательным ресурсам для школьников и учителей.