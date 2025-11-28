Штаб по внедрению ИИ появится в Якутии

Опубликовано 28 ноября 2025, 23:441 мин.
Штаб по внедрению ИИ появится в ЯкутииИнициативу лично возглавит глава региона
В Республике Саха (Якутия) будет образован специальный штаб, отвечающий за внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работу органов власти. Соответствующее решение было озвучено главой региона Айсеном Николаевым в рамках федерального форума «Цифровой алмаз».
Николаев лично возглавит новую структуру, которая начнет работу в ближайшее время. Создание штаба осуществляется в рамках исполнения поручения президента России.
Глава Якутии отметил, что цифровые технологии, включая ИИ, являются важным инструментом для повышения конкурентоспособности региона. Они позволяют внедрять беспилотные системы и роботизацию, максимально используя имеющиеся возможности.
Несмотря на объективные сложности, такие как отсутствие оптоволоконной связи в отдаленных районах, в республике активно развиваются интернет-сервисы, безналичный расчет и IT-сфера.