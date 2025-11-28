Штаб по внедрению ИИ появится в Якутии

Николаев лично возглавит новую структуру, которая начнет работу в ближайшее время. Создание штаба осуществляется в рамках исполнения поручения президента России.

Глава Якутии отметил, что цифровые технологии, включая ИИ, являются важным инструментом для повышения конкурентоспособности региона. Они позволяют внедрять беспилотные системы и роботизацию, максимально используя имеющиеся возможности.

Несмотря на объективные сложности, такие как отсутствие оптоволоконной связи в отдаленных районах, в республике активно развиваются интернет-сервисы, безналичный расчет и IT-сфера.