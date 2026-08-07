«Швабе» начал поставки российского домашнего аппарата ИВЛ АИВЛ-Д

АИВЛ-Д рассчитан на использование в стационарах, санитарном транспорте и дома. Аппарат подходит для респираторной терапии взрослых, детей и новорожденных, оснащен встроенным аккумулятором и имеет небольшой вес.

Устройство позволяет контролировать состояние пациента, сохранять клинические данные до одного года и передавать информацию через интернет. При отклонениях встроенное программное обеспечение подает сигнал тревоги. Крупнейшую поставку из 20 аппаратов получила Оренбургская область вместе с увлажнителями дыхательных смесей «ТЕВЛАР».