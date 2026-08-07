«Швабе» начал поставки российского домашнего аппарата ИВЛ АИВЛ-Д

Опубликовано 07 августа 2026, 17:251 мин.
«Швабе» начал поставки российского домашнего аппарата ИВЛ АИВЛ-ДПервая партия поступила в пять регионов
Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, начал поставки аппарата искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д. Устройство разработано Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова. Первая партия включает более 50 устройств, которые передали в медицинские учреждения пяти регионов России для взрослых и детей.
АИВЛ-Д рассчитан на использование в стационарах, санитарном транспорте и дома. Аппарат подходит для респираторной терапии взрослых, детей и новорожденных, оснащен встроенным аккумулятором и имеет небольшой вес.
Устройство позволяет контролировать состояние пациента, сохранять клинические данные до одного года и передавать информацию через интернет. При отклонениях встроенное программное обеспечение подает сигнал тревоги. Крупнейшую поставку из 20 аппаратов получила Оренбургская область вместе с увлажнителями дыхательных смесей «ТЕВЛАР».