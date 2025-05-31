Опубликовано 31 мая 2025, 14:151 мин.
«Швабе» выпустил сверхсветосильный объектив «Зенитар»Разработку уже испытали при запуске ракеты на Байконуре
Красногорский завод им. С. А. Зверева, входящий в холдинг «Швабе» Ростеха, начал выпуск нового фотообъектива «Зенитар» с фокусным расстоянием 50 мм и светосилой f/1. Объектив отличается высокой светочувствительностью, что позволяет снимать без штатива даже при слабом освещении. Новинка подходит для портретной и пейзажной съемки и совместима с цифровыми и пленочными беззеркальными камерами с креплением M-mount.
© Ростех / Швабе
Премьера «Зенитара» прошла на фотофестивале Portfolio Party 2025 в Москве. Новый объектив уже протестировали при съемках старта ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Фотограф Роскосмоса Артем Пылаев отметил возможности оптики, отметив хорошие оптические эффекты и технические характеристики, которые позволяют делать впечатляющие кадры в сложных условиях.
Кроме новой модели, на фестивале представили и другие объективы бренда «Зенитар» и «Селена» — от широкоугольных до портретных с уникальными художественными эффектами.