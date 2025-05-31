«Швабе» выпустил сверхсветосильный объектив «Зенитар»

Премьера «Зенитара» прошла на фотофестивале Portfolio Party 2025 в Москве. Новый объектив уже протестировали при съемках старта ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Фотограф Роскосмоса Артем Пылаев отметил возможности оптики, отметив хорошие оптические эффекты и технические характеристики, которые позволяют делать впечатляющие кадры в сложных условиях.

Кроме новой модели, на фестивале представили и другие объективы бренда «Зенитар» и «Селена» — от широкоугольных до портретных с уникальными художественными эффектами.