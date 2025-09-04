Опубликовано 04 сентября 2025, 17:541 мин.
«Швабе» запустил серийное производство обновленного объектива «Руссар»Для беззеркальных камер
Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех начал серийное производство обновленной версии объектива «Руссар» 5,6/20 с байонетным креплением E-mount. Разработка Красногорского завода имени С. А. Зверева предназначена для владельцев беззеркальных камер.
© Швабе
Объектив отличается компактными размерами и ретро-дизайном. Широкий угол обзора и эффективная коррекция дисторсии обеспечивают высокую детализацию изображения с минимальными геометрическими искажениями. Модель подходит для панорамной, пейзажной и городской фотографии.
Запуск серийного производства стал ответом на растущий спрос на отечественную фототехнику. Предприятие имеет многолетний опыт разработки оптических систем — за свою историю завод выпустил около 300 моделей фотоаппаратов и объективов с различными характеристиками.
Новая модель получила положительные отзывы на международном фестивале PhotoVideo. Fest 2025 в Москве.