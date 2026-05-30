Сибирские деревья помогут точнее отслеживать изменения климата

Обычно для климатического анализа используют ширину и плотность годичных колец, однако этот метод требует сложных измерений и много времени. Новый подход основан на анализе оптических свойств древесины, что может упростить мониторинг.

В исследовании использовались образцы трех видов лиственницы из шести регионов Сибири, от Урала до Якутии. Данные сравнили с температурными показателями за период с 1961 по 2020 год. Также учитывались различия между весенней и осенней древесиной, отметили в пресс-службе.

Ученые установили, что интенсивность отражения синего света зависит от температуры лета. Это позволяет точнее восстанавливать климатическую историю и отслеживать изменения в северных регионах.