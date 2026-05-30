Сибирские деревья помогут точнее отслеживать изменения климата

Опубликовано 30 мая 2026, 11:501 мин.
Сибирские деревья помогут точнее отслеживать изменения климатаУченые изучили отражение синего света
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые Сибирского федерального университета предложили новый способ оценки влияния потепления на сибирские леса. Они выяснили, что по изменению отражения синего света от годичных колец деревьев можно отслеживать колебания температуры.
Обычно для климатического анализа используют ширину и плотность годичных колец, однако этот метод требует сложных измерений и много времени. Новый подход основан на анализе оптических свойств древесины, что может упростить мониторинг.
В исследовании использовались образцы трех видов лиственницы из шести регионов Сибири, от Урала до Якутии. Данные сравнили с температурными показателями за период с 1961 по 2020 год. Также учитывались различия между весенней и осенней древесиной, отметили в пресс-службе.
Ученые установили, что интенсивность отражения синего света зависит от температуры лета. Это позволяет точнее восстанавливать климатическую историю и отслеживать изменения в северных регионах.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
