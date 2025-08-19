Сибирские ученые нашли вирус против пневмонии

Опубликовано 19 августа 2025, 15:461 мин.
Сибирские ученые нашли вирус против пневмонииБактериофаг уничтожает устойчивые к антибиотикам бактерии
Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН обнаружили вирус, способный бороться с опасными бактериями, вызывающими пневмонию, менингит и сепсис. Бактериофаг KlebP265, выделенный из мокроты пациентов, разрушает защитную оболочку микроорганизмов, делая их уязвимыми для лечения.
© Ferra.ru
Ученые провели серию экспериментов, в ходе которых бактериофаг успешно атаковал болезнетворные бактерии. Вирус прикрепляется к клетке, прокалывает ее оболочку и вводит свою ДНК, что приводит к гибели микроорганизма. Тесты на мышах показали стопроцентную эффективность — все зараженные животные, получившие терапию, выжили, тогда как в контрольной группе погибли все особи.
Особую важность открытие приобретает в условиях растущей устойчивости бактерий к антибиотикам. Бактериофаги, в отличие от лекарств, не наносят вреда организму и полностью выводятся печенью.
Сейчас исследователи готовятся к клиническим испытаниям.