Сибирские ученые нашли вирус против пневмонии

Ученые провели серию экспериментов, в ходе которых бактериофаг успешно атаковал болезнетворные бактерии. Вирус прикрепляется к клетке, прокалывает ее оболочку и вводит свою ДНК, что приводит к гибели микроорганизма. Тесты на мышах показали стопроцентную эффективность — все зараженные животные, получившие терапию, выжили, тогда как в контрольной группе погибли все особи.

Особую важность открытие приобретает в условиях растущей устойчивости бактерий к антибиотикам. Бактериофаги, в отличие от лекарств, не наносят вреда организму и полностью выводятся печенью.

Сейчас исследователи готовятся к клиническим испытаниям.