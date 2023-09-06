Сибирские ученые научились удалять соединения мышьяка из воды

Материал представляет из себя наноструктурный композит с составом AlOOH/FeAl2, он был синтезирован с помощью окисления водой бикомпонентных наночастиц, которые были получены взрывом проволочек из алюминия и железа. В процессе окисления наночастиц сформировались нанолистовые структуры AlOOH, на их поверхности распределялись частицы FeAl2, выступающие центрами поглощения мышьяка.

Исследованием занимались сотрудники лаборатории нанобиоинженерии и лаборатории физикохимии высокодисперсных материалов Института физики прочности и материаловедения сибирского отделения Российской академии наук, в рамках государственного заказа.