Сибирские ученые получили пять урожаев пшеницы за год

Сибирские ученые получили пять урожаев пшеницы за годБлагодаря развитию установок для выращивания
В Центре коллективного пользования (ЦКП) для ускоренной селекции злаковых культур, основанном на базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН, ученые отметили значительные достижения. Директор центра, Кирилл Голохваст, сообщил, что в 2023 году было успешно получено пять урожаев пшеницы всего за два месяца с момента посадки, пишет ТАСС.
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Проект «Хлеба России», в рамках которого действует Центр, представляет собой сотрудничество десяти организаций, включая Всероссийский институт генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова и другие центры и фирмы.
Развитие установок для выращивания позволяет эффективно использовать новые технологии, такие как световые элементы открытого типа и усовершенствованный климат-контроль. Эти новшества позволяют не только ускорить процесс развития пшеницы, но и создавать цифровые модели для селекции.