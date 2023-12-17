Сибирские ученые получили пять урожаев пшеницы за год

Проект «Хлеба России», в рамках которого действует Центр, представляет собой сотрудничество десяти организаций, включая Всероссийский институт генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова и другие центры и фирмы.

Развитие установок для выращивания позволяет эффективно использовать новые технологии, такие как световые элементы открытого типа и усовершенствованный климат-контроль. Эти новшества позволяют не только ускорить процесс развития пшеницы, но и создавать цифровые модели для селекции.