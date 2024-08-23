Сибирские ученые предложили альтернативное топливо для теплоснабжения

По словам Андрея Жуйкова, заведующего лабораторией теплотехники СФУ, добавление биомассы в топливо способствует снижению потребления угля и утилизации промышленных отходов. Однако полная замена угля на биомассу требует значительных затрат на модернизацию оборудования.

В дальнейшем ученые планируют разработать методы термической обработки и обогащения биомассы, чтобы повысить ее эффективность в качестве топлива. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда.