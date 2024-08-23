Сибирские ученые предложили альтернативное топливо для теплоснабжения

Опубликовано 23 августа 2024, 09:28
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Сибирские ученые предложили альтернативное топливо для теплоснабженияОтходы биомассы могут заменить уголь и снизить вредные выбросы
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) изучили возможность применения отходов биомассы, таких как гидролизный лигнин и сухие остатки сточных вод, в качестве добавок к углю для теплоснабжения. Исследования показывают, что использование таких отходов может значительно снизить выбросы диоксида углерода и улучшить экологическую ситуацию.
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По словам Андрея Жуйкова, заведующего лабораторией теплотехники СФУ, добавление биомассы в топливо способствует снижению потребления угля и утилизации промышленных отходов. Однако полная замена угля на биомассу требует значительных затрат на модернизацию оборудования.
В дальнейшем ученые планируют разработать методы термической обработки и обогащения биомассы, чтобы повысить ее эффективность в качестве топлива. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда.