Сибирские ученые предсказали атаку вредителей на деревья по их годичным кольцам

Сибирские ученые предсказали атаку вредителей на деревья по их годичным кольцамИсследование поддержано грантом РНФ
Исследователи нашли связь между годичными кольцами деревьев и атакой насекомых-вредителей, изучив деревья, пораженные насекомыми и построили модель которая объяснила, что изменение ширины годичных колец показывает устойчивость дерева к внешним воздействиям.
Ученые выяснили, что деревья с замедленной регуляцией роста чаще становятся первой «жертвой» насекомых-вредителей.
Исследование может стать основой для выработки инструментов обнаружения первичных очагов повреждений вредителями в лесах, что поможет предотвратить распространение эпидемий.
Насекомые-вредители наносят большой вред лесам, на пике своей активности они могут навредить тысячам гектаров леса.
Чтобы определить, каким образом насекомые выбирают цель, нужно знать отличия деревьев, которые чаще выбирают вредителей. Для этого нужно «заглянуть в прошлое» деревьев и оценить их состояние до момента атаки. Об этом расскажут годичные кольца, они образуются каждый год в период активного роста и считаются древесной памятью, которая может показать изменения дерева за всю его жизнь.