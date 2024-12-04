Сибирские ученые разработали новый препарат для лечения рака

Препарат работает следующим образом: после введения в организм он связывается с рецепторами HER2, а под воздействием света разрушает раковые клетки, минимизируя при этом повреждение здоровых тканей. Это делает лечение более точным и снижает риск побочных эффектов.

Ученые уверены, что новый препарат будет эффективен в лечении различных видов рака, таких как HER2-позитивный рак молочной железы и желудка. Кроме того, его можно использовать в борьбе с агрессивными опухолями, такими как меланома и глиобластома, где важно минимизировать ущерб для окружающих тканей.

Таргетная фотодинамическая терапия является усовершенствованным методом, который нацелен на конкретные молекулы на поверхности опухолевых клеток. Это позволяет не только повысить точность лечения, но и сделать его более персонализированным, что открывает новые перспективы для российской медицины в онкологии.